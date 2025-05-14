телефон стоматологии телефон стоматологии+7 (988) 235-80-40
г. Сочи, ул. Горького 26
пн-сб 9:00-20:00, вс 10:00-17:00
Отбеливание

Отбеливание зубов в Сочи в стоматологии «Гарант» — профессиональное осветление эмали, включая фотоотбеливание зубов и отбеливание зубов Beyond. Безопасные технологии, заметный эффект за одно посещение, бережное отношение к зубам и длительный результат.

от 15000 ₽

Наш подход к отбеливанию зубов

Почему клиенты выбирают нас?
Отбеливание зубов в Сочи цены на услуги
Полное обследование
Полное обследование
Любое лечение в нашей клинике начинается с осмотра и диагностики. Доктор определяет причину заболевания, ваши индивидуальные особенности
Оптимальное решение
Оптимальное решение
Врач выбирает наиболее подходящий, быстрый и эффективный способ лечения с учётом всех нюансов. Он составляет подробный план, а затем рассказывает вам все детали
Внимательное отношение
Внимательное отношение
Стоматолог ответит на ваши вопросы, порекомендует средства гигиены для улучшения состояния зубов. Мы напомним о визите и узнаем, как вы чувствуете себя после процедуры
Отбеливание Зубов (Beyond USA)
20 000 ₽ 25 000 ₽
Отбеливание зубов в Сочи

Отбеливание зубов в Сочи

Профессиональное отбеливание зубов
Отбеливание зубов — это современная эстетическая процедура, направленная на безопасное осветление эмали и улучшение внешнего вида улыбки. В стоматологии «Гарант» в Сочи мы предлагаем эффективные и проверенные методы, включая фотоотбеливание зубов и профессиональное отбеливание зубов Beyond. Эти технологии позволяют добиться видимого результата уже после первого визита.

Процедура проводится с использованием специализированных препаратов и световых систем, которые активируют отбеливающий гель. Метод Beyond отличается высокой эффективностью, минимальной чувствительностью и бережным воздействием на эмаль. Фотоотбеливание помогает осветлить зубы на несколько тонов быстро и комфортно.

Отбеливание зубов не только улучшает эстетический вид, но и повышает уверенность в себе. Процедура проводится под контролем врача, что обеспечивает её безопасность и предсказуемость результата.

Показания к профессиональному отбеливанию зубов:

  • Потемнение эмали из-за курения, кофе, чая, красного вина и других пищевых красителей;

  • Неоднородный оттенок зубов;

  • Возрастное изменение цвета эмали;

  • Подготовка к эстетическим процедурам (виниры, реставрация);

  • Желание улучшить эстетику улыбки без инвазивного вмешательства.

Перед процедурой врач проводит осмотр, исключает противопоказания и рекомендует оптимальный метод отбеливания с учётом состояния эмали и пожеланий пациента. Благодаря индивидуальному подходу и современным технологиям, отбеливание в клинике «Гарант» — это безопасный, комфортный и эффективный способ вернуть зубам естественную белизну.

Ракитянская Кристина Александровна

Наш специалист по отбеливанию зубов

Специалист клиники «Гарант»

Ракитянская Кристина Александровна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед

Ракитянская Кристина Александровна - специалист по отбеливанию зубов в стоматологии «Гарант»

  • Стаж работы: 8 лет
  • Кристина Александровна — стоматолог, специализирующийся на комплексном восстановлении зубного ряда и челюстей. Выполняет терапевтическое лечение: художественные реставрации, лечение каналов под микроскопом. Использует современные технологии для максимально точного и бережного лечения.

Наши специалисты

Маркосян Ваагн Грантович

Маркосян Ваагн Грантович

Стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, стоматолог-ортодонт, гнатолог

Записаться Подробнее
Саркисян Карен Иванович

Саркисян Карен Иванович

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед

Записаться Подробнее
Шахова Кристина Сергеевна

Шахова Кристина Сергеевна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, детский стоматолог

Записаться Подробнее
Скорочкина Екатерина Константиновна

Скорочкина Екатерина Константиновна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-гигиенист

Записаться Подробнее
Ракитянская Кристина Александровна

Ракитянская Кристина Александровна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед

Записаться Подробнее

Цены на отбеливание зубов в Сочи

Сколько стоит отбеливание зубов в Сочи?
Лечение поверхностного кариеса эмали
7000 ₽ 6000 ₽
Лечение кариеса дентина
6500 ₽ 6000 ₽
Лечение среднего кариеса дентина
7000 ₽ 6000 ₽
Лечение глубокого кариеса с лечебной прокладкой
8000 ₽ 6000 ₽
Эстетическая реставрация зубов
10000 ₽
Использование коффердама
1000 ₽
Эстетическая реставрация зубов с помощью трех-слойного нано-композита (Германия)
12000 ₽
Восстановлание культи зуба с использованием анкерного штифта
7000 ₽
Восстановлание культи зуба с использованием стекловолоконного штифта
8000 ₽
Частичная реставрация зуба с использованием высоко эстетического нано-композита
8000 ₽
Полная реставрация зуба с использованием высоко эстетического нано-композита
12000 ₽
Скайс-украшение зуба (камушки Swarovski)
5000 ₽
Капа для домашнего отбеливания (1 челюсть)
5000 ₽
Профессиональное отбеливание зубов Beyond Polus (США)
25000 ₽

Полина
★★★★★
Шикарная стоматология! Отличный интерьер, классные врачи и приемлемые цены! Кама Едиковна очень опытная! Провела урок гигиены рассказала, как правильно чистить зубы. Очень довольна посещением стоматологии! Советую всем, вы не пожалеете!

Профессиональное отбеливание зубов

Отбеливание зубов — одна из самых востребованных эстетических процедур в современной стоматологии. Люди стремились осветлить зубную эмаль ещё в древние времена, используя золу, травы и природные абразивы. Сегодня эти методы заменены безопасными и высокоэффективными технологиями, которые позволяют добиться заметного и стойкого результата всего за одно посещение врача.

Профессиональное отбеливание зубов в стоматологии «Гарант» — это индивидуальный подход, современное оборудование и щадящие методики, обеспечивающие осветление эмали без повреждения тканей. Мы предлагаем несколько вариантов отбеливания, включая фотоотбеливание зубов и отбеливание зубов Beyond — технологию, зарекомендовавшую себя высокой эффективностью и безопасностью.

Плюсы профессионального отбеливания зубов:

  • Эффективность — осветление на несколько тонов после одной процедуры.

  • Безопасность — щадящие препараты, не нарушающие структуру эмали.

  • Комфорт — минимум дискомфорта даже при повышенной чувствительности.

  • Быстрый эффект — результат виден сразу после процедуры.

  • Эстетика — белоснежная улыбка улучшает внешний вид и повышает уверенность.

Минусы профессионального отбеливания зубов:

  • Возможная кратковременная чувствительность после процедуры.

  • Необходимость предварительного лечения кариеса или воспалений.

  • Эффект отбеливания со временем снижается, особенно при курении и употреблении красящих продуктов.

Кому рекомендуется профессиональное отбеливание:

  • Людям с потемнением эмали из-за кофе, чая, вина, курения.

  • Тем, кто хочет подготовиться к важному событию — свадьбе, фотосессии, деловой встрече.

  • Пациентам после ортодонтического лечения для улучшения эстетики.

  • Всем, кто хочет освежить цвет улыбки и повысить уверенность в себе.

Противопоказания:

  • Кариес, трещины в эмали, невылеченные воспаления.

  • Повышенная чувствительность зубов (по показаниям возможны щадящие методы).

  • Беременность и период лактации.

  • Аллергия на компоненты отбеливающих гелей.

Почему важно доверить отбеливание профессионалам:
В отличие от домашних методов, профессиональное отбеливание проходит под контролем врача и с применением клинически проверенных препаратов. Это позволяет получить равномерный результат без риска повреждения эмали или ожога слизистой. Системы, такие как Beyond, позволяют осветлить зубы быстро, безопасно и надолго.

Профессиональное отбеливание зубов в стоматологии «Гарант» — это сочетание технологий, опыта и заботы о вашем комфорте. Мы поможем вернуть зубам природную белизну, а улыбке — уверенность и привлекательность. Запишитесь на консультацию и выберите метод, подходящий именно вам.

Профессиональное отбеливание зубов

Профессиональное отбеливание зубов — это безопасная и эффективная процедура, направленная на осветление эмали и улучшение эстетики улыбки. В отличие от домашних средств, профессиональное отбеливание проводится под контролем врача и обеспечивает предсказуемый, стойкий результат с минимальными рисками для зубной эмали.

В стоматологии «Гарант» в Сочи применяются современные системы отбеливания, включая фотоотбеливание и отбеливание зубов Beyond, позволяющие осветлить зубы на несколько тонов за одно посещение. Подход к каждому пациенту индивидуален — врач подбирает оптимальный метод, учитывая цвет эмали, её чувствительность и общее состояние полости рта.

Плюсы профессионального отбеливания зубов:

  • Быстрый и видимый результат. Осветление эмали на 2–8 тонов уже после одной процедуры.

  • Безопасность. Современные препараты не повреждают эмаль и не вызывают перегрева тканей.

  • Комфорт. Отбеливание проводится с минимальным дискомфортом, при необходимости применяется защита от чувствительности.

  • Улучшение внешнего вида. Белоснежная улыбка улучшает внешний облик и повышает уверенность в себе.

  • Контроль врача. Исключение ошибок, часто возникающих при самостоятельных отбеливаниях в домашних условиях.

Кому рекомендуется профессиональное отбеливание:

  • Пациентам с потемневшей эмалью от кофе, чая, вина, сигарет и других пищевых красителей.

  • Тем, кто хочет подготовиться к важным событиям (фотосессия, свадьба, выступление).

  • Людям, желающим освежить цвет зубов после ортодонтического или терапевтического лечения.

  • Всем, кто хочет улучшить эстетику своей улыбки без установки виниров или реставраций.

Противопоказания к отбеливанию зубов:

  • Кариозные полости и другие заболевания зубов, не вылеченные до процедуры.

  • Острые воспаления десен (гингивит, пародонтит).

  • Повышенная чувствительность зубов (в ряде случаев можно проводить отбеливание с применением защитных средств).

  • Аллергия на компоненты отбеливающих гелей.

  • Возраст до 18 лет, беременность и период лактации.

Почему важно доверять отбеливание профессионалам:

В отличие от домашних полосок, паст и капп, клиническое отбеливание проходит с контролем врача и обеспечивает равномерный цвет без повреждения эмали. Профессиональные системы, такие как Beyond, позволяют эффективно и безопасно осветлить зубы даже при высокой чувствительности. Кроме того, врач учитывает анатомические особенности зубов и может предложить дополнительные методы реминерализации для укрепления эмали.

Этапы процедуры отбеливания:

  1. Осмотр и консультация, выявление противопоказаний.

  2. Гигиеническая чистка зубов (если необходимо).

  3. Изоляция десен и нанесение отбеливающего геля.

  4. Активизация геля с помощью света (при фотоотбеливании или Beyond).

  5. Удаление геля, оценка результата и рекомендации по уходу.

Профессиональное отбеливание зубов — это эффективный способ вернуть белизну и свежесть улыбке. В клинике «Гарант» используются только сертифицированные методы, безопасные для эмали и тканей полости рта. Мы подбираем индивидуальное решение для каждого пациента, гарантируя естественный и стойкий результат. Улыбайтесь уверенно — вместе с «Гарант»!