телефон стоматологии+7 (988) 235-80-40
г. Сочи, ул. Горького 26
пн-сб 9:00-20:00, вс 10:00-17:00
Исправление прикуса (Ортодонтия)

Исправление прикуса в клинике «Гарант» в Сочи — это современная ортодонтия для детей и взрослых. Установка брекетов, элайнеров и других ортодонтических конструкций для эффективного устранения аномалий прикуса.

от 1000 ₽

Наш подход к лечению

Почему клиенты выбирают нас?
Исправление прикуса в Сочи цены на услуги (Ортодонтия)
Полное обследование
Полное обследование
Любое лечение в нашей клинике начинается с осмотра и диагностики. Доктор определяет причину заболевания, ваши индивидуальные особенности
Оптимальное решение
Оптимальное решение
Врач выбирает наиболее подходящий, быстрый и эффективный способ лечения с учётом всех нюансов. Он составляет подробный план, а затем рассказывает вам все детали
Внимательное отношение
Внимательное отношение
Стоматолог ответит на ваши вопросы, порекомендует средства гигиены для улучшения состояния зубов. Мы напомним о визите и узнаем, как вы чувствуете себя после процедуры
Скидка
до 31 октября 2025 г.
Установка сапфировых и керамических брекетов (эстетические) одна челюсть
60000 ₽ 75000 ₽
Скидка
Ортодонтия

Ортодонтия

Исправление прикуса
Исправление прикуса

Исправление прикуса (Ортодонтия) в Сочи

Ортодонтические услуги в стоматологии «Гарант» в Сочи — это профессиональное решение для коррекции прикуса и выравнивания зубов. Исправление прикуса требуется при аномалиях зубного ряда, неправильном смыкании челюстей и других нарушениях, которые могут влиять на здоровье и эстетику улыбки.

Чаще всего ортодонтическое лечение включает установку брекет-систем, элайнеров или других корректирующих конструкций для детей и взрослых. Лечение проводится с учётом индивидуальных особенностей пациента и с применением современных технологий, что обеспечивает высокую эффективность и минимальный дискомфорт.

Основные показания для исправления прикуса:

  • Неправильное положение зубов или челюстей;
  • Скученность зубов или большие промежутки между ними;
  • Нарушения жевательной функции и дикции;
  • Асимметрия лица, вызванная аномалией прикуса;
  • Подготовка к протезированию или имплантации.

Наши опытные ортодонты обеспечивают тщательную диагностику, разработку персонального плана лечения и комфортное ведение на всех этапах. Доступные цены, современные материалы и индивидуальный подход гарантируют отличные результаты и здоровую улыбку.

Этапы работы

Все услуги в одной клинике
Конусльтация

Конусльтация

План лечения

План лечения

Лечение

Лечение

Снимок

Снимок

Стоимость

Стоимость

Гарантия

Гарантия

Маркосян Ваагн Грантович

стоматолог-ортодонт

Главный врач клиники «Гарант» со стажем работы более 20 лет

Маркосян Ваагн Грантович

Врач хирург, стоматолог-имплантолог, ортодонт-ортопед

Врач хирург, стоматолог-имплантолог, ортодонт-ортопед со стажем работы более 20 лет

  • Удаление зубов (Хирургия)
  • Имплантация утраченных зубов
  • Протезирование (Ортопедия)
  • Исправление прикуса (Ортодонтия)
  • Гнатология (Нейромышечная стоматология)

Фотогалерея

Интерьер и оборудование клиники «Гарант стоматология и имплантология»
стоматология в Сочи Гарант
стоматология в Сочи ГарантСтоматология Гарант в Сочистоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочистоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочистоматология в сочистоматология Сочистоматология в Сочистоматология Сочистоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочистоматология в Сочи Гарантстоматология в Сочи Гарант3D диагностика зубов в Сочи3D снимок в Сочирентген 3D снимок зубов в Сочи3D снимок зубов в Сочизубная лаборатория в Сочиотбеливание зубов в Сочи BYOND USA (США)стерилизация инструментов в стоматологии Гарантлечение зубов в Сочисовременное лечение зубов в Сочи

Наши специалисты

Маркосян Ваагн Грантович

Маркосян Ваагн Грантович

Стоматолог-имплантолог, стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, стоматолог-ортодонт, гнатолог

Саркисян Карен Иванович

Саркисян Карен Иванович

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед

Шахова Кристина Сергеевна

Шахова Кристина Сергеевна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, детский стоматолог

Скорочкина Екатерина Константиновна

Скорочкина Екатерина Константиновна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-гигиенист

Ракитянская Кристина Александровна

Ракитянская Кристина Александровна

Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед

Цены на ортодонтические услуги

Сколько стоит исправление прикуса в Сочи?
Диагностический приём (осмотр, фотопротокол, 3d-сканирование, моделирование, обсуждение плана лечения)
8000 ₽
Очередное посещение (смена дуги, резинок, лигатур, тяг) назависимо от процедур
5000 ₽
Пластиночные ортодонтические аппараты
15000 ₽
Ретенционная каппа
5000 ₽
Капа от бруксизма
10000 ₽
Установка нёбного бюгелья
10000 ₽
Фиксация ортодонтических кольц (на 4 зуба)
15000 ₽
Фиксация несъемного ретейнера (на 1 челюсть)
7000 ₽
Фиксация несъемного ретейнера (на 1 зуб)
2000 ₽
Полное снятие несъемного ретейнера (1 челюсть)
2000 ₽
Ортодонтический минивинт
10000 ₽
Ортодонтический минивинт BioRay скуловой
15000 ₽
Установка металлических брекетов (Германия, США) одна челюсть
50000 ₽
Установка брекетов из диоксида циркония (одна челюсть)
75000 ₽
Установка сапфировых и керамических брекетов (эстетические) одна челюсть
75000 ₽ 60000 ₽
Установка металлических брекетов Mini (США) одна челюсть
60000 ₽
Лечение с использованием прозрачных кап первой (1 степень сложности)
80000 ₽
Исправление прикуса с капами Flexi Ligner (Италия)
80000 ₽
Приклейка 1 брекета без стоимости брекета
2000 ₽
Подклейка ретейнера 1 зуба
2000 ₽
Снятие брекет-системы + установка ретейнера
20000 ₽

Другие услуги

Сделайте вашу улыбку совершенной!
Терапия

Терапия

Лечение зубов в стоматологии и имплантологии «Гарант»

Имплантация

Имплантация

Имплантация зубов в стоматологии и имплантологии «Гарант»

Хирургия

Хирургия

Удаление зубов в стоматологии и имплантологии «Гарант»

Протезирование

Протезирование

Протезирование зубов (ортопедия) в инновационной стоматологии «Гарант»

Гигиена

Гигиена

Гигиена полости рта в стоматологии «Гарант»

Гнатология

Гнатология

Нейромышечная стоматология (гнатология) в «Гарант»

Отбеливание

Отбеливание

Отбеливание зубов в Сочи в стоматологии «Гарант»

Отзывы о стоматологии

Напишите отзыв о стоматологии «Гарант»

Ортодонтия в стоматологии

Подробнее о ортодонтии (исправлении прикуса)

Исправление прикуса и ортодонтическое лечение — важная часть современной стоматологии, направленная на коррекцию аномалий зубного ряда и челюстей. В стоматологии «Гарант» в Сочи мы предлагаем полный комплекс ортодонтических услуг для детей и взрослых, включая установку брекетов, элайнеров и других аппаратов. Лечение помогает восстановить правильный прикус, улучшить эстетику улыбки и предотвратить проблемы с зубами и суставами.

Плюсы исправления прикуса: исправляет аномалии зубного ряда и челюстей, улучшая жевательную функцию и дикцию. Улучшает эстетический вид зубов и лица, повышая уверенность в себе. Современные методы лечения и технологии обеспечивают максимальный комфорт и эффективность. Своевременная коррекция прикуса помогает предотвратить кариес, болезни дёсен и преждевременную потерю зубов. Индивидуальный подход позволяет подобрать оптимальный метод лечения для каждого пациента.

Минусы исправления прикуса: требует длительного лечения, которое может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. Возможен дискомфорт в период адаптации к брекетам или элайнерам. Требует регулярных посещений врача для корректировки и контроля. Необходимо тщательно соблюдать гигиену полости рта для предотвращения воспалений и кариеса.

Кому рекомендуется исправление прикуса: пациентам с неправильным положением зубов или челюстей. При скученности зубов или чрезмерных промежутках между ними. Людям с нарушением жевательной функции или дикции из-за аномалий прикуса. При асимметрии лица, вызванной неправильным развитием челюстей. Перед протезированием или имплантацией для создания правильного прикуса и оптимального распределения нагрузки.

Противопоказания к ортодонтическому лечению: острые воспалительные заболевания полости рта. Тяжёлые заболевания пародонта в стадии обострения. Системные заболевания, препятствующие длительному лечению. Аллергия на материалы ортодонтических конструкций.

Почему стоит обратиться за исправлением прикуса: своевременное ортодонтическое лечение помогает избежать осложнений и сохранить здоровье зубов и дёсен на долгие годы. В стоматологии «Гарант» в Сочи мы используем современные методики исправления прикуса, включая эстетичные брекеты и прозрачные элайнеры, чтобы сделать лечение комфортным и незаметным для окружающих. Наши опытные ортодонты составляют индивидуальный план лечения для каждого пациента, обеспечивая отличный результат и красивую улыбку.

Исправление прикуса в клинике «Гарант» — это профессионализм, современные технологии и забота о каждом пациенте. Доверьте свою улыбку экспертам и наслаждайтесь здоровыми и ровными зубами!

Подробнее о ортодонтии в стоматологии

Исправление прикуса (Ортодонтия) в Сочи: современный подход к здоровой и красивой улыбке

Ортодонтия — это раздел стоматологии, который занимается диагностикой, профилактикой и лечением аномалий прикуса и положения зубов. В стоматологии «Гарант» в Сочи мы предлагаем полный спектр ортодонтических услуг для детей и взрослых, используя современные методы лечения и индивидуальный подход к каждому пациенту.

Зачем нужно исправлять прикус?

Неправильный прикус — это не только эстетическая проблема. Аномалии прикуса могут привести к серьёзным последствиям, таким как:

  • Нарушение жевательной функции и пищеварения.
  • Изменение дикции и сложности в произношении звуков.
  • Неравномерный износ зубов и преждевременная их потеря.
  • Частые головные боли и боли в области челюсти.
  • Повышенный риск кариеса и заболеваний дёсен из-за затруднённой гигиены.

Исправление прикуса помогает не только обрести красивую улыбку, но и сохранить здоровье всей полости рта на долгие годы.

Методы исправления прикуса в клинике «Гарант»

Наши специалисты применяют современные методы коррекции прикуса, подбирая оптимальный вариант для каждого пациента:

  1. Брекет-системы

    • Металлические брекеты — классический вариант для эффективного лечения сложных аномалий.
    • Керамические брекеты — эстетичные и менее заметные на зубах.
    • Сапфировые брекеты — прозрачные и практически незаметные при улыбке.
    • Лингвальные брекеты — крепятся на внутренней поверхности зубов и полностью скрыты от глаз.

  2. Элайнеры (прозрачные капы)

    • Съёмные конструкции, которые выравнивают зубы без необходимости постоянного ношения брекетов. Подходят для лёгких и средних аномалий прикуса.

  3. Ортодонтические пластинки и трейнеры

    • Используются для коррекции прикуса у детей и подростков. Позволяют направлять рост зубов и челюстей в правильное положение.

  4. Миотерапия и аппаратное лечение

    • Дополнительные методы для нормализации работы мышц лица и улучшения результатов ортодонтического лечения.

Как проходит лечение прикуса в клинике «Гарант»?

  1. Диагностика и консультация:
    Врач-ортодонт проводит осмотр, делает рентгеновские снимки и компьютерную томографию для оценки состояния зубов и челюстей.

  2. Составление плана лечения:
    Индивидуальный подход к каждому пациенту с учётом возраста, сложности аномалии и пожеланий по эстетике.

  3. Установка ортодонтической конструкции:
    Процесс установки брекетов, элайнеров или других аппаратов проводится безболезненно и в комфортных условиях.

  4. Регулярные осмотры и коррекция:
    Пациент посещает ортодонта для контроля лечения и внесения корректировок.

  5. Ретенционный период:
    После завершения лечения устанавливаются специальные ретейнеры для закрепления результата и предотвращения рецидива.

Преимущества ортодонтии в клинике «Гарант»

  • Опытные ортодонты: Квалифицированные специалисты с большим опытом работы.
  • Современные технологии: Использование инновационных материалов и методик.
  • Индивидуальный подход: Персонализированный план лечения для каждого пациента.
  • Безболезненное лечение: Комфортные процедуры и современные методы анестезии.
  • Эстетические решения: Широкий выбор малозаметных ортодонтических систем.

Почему не стоит откладывать исправление прикуса?

Чем раньше начато лечение, тем быстрее и эффективнее оно пройдёт. Своевременная коррекция прикуса позволяет:

  • Избежать осложнений и проблем с зубами в будущем.
  • Улучшить эстетику лица и уверенность в себе.
  • Поддержать здоровье зубов и дёсен на долгие годы.

Запишитесь на консультацию уже сегодня!

В стоматологии «Гарант» в Сочи мы поможем вам обрести ровные зубы и здоровую улыбку. Запишитесь на консультацию к ортодонту и начните путь к идеальному прикусу!

 